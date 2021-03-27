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إدواردو كوبرا فنان برازيلي وصاحب أكبر جدارية في العالم

يعتبر البرازيلي إدواردو كوبرا أحد أشهر فناني الجداريات، وصاحب أكبر جدارية في العالم. وقد استطاع تسجيل لوحتين له في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقام بتحويل عوائد جدارياته للأعمال الخيرية.
27/3/2021
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