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إدانة دولية واسعة لقمع الجيش والأمن للمتظاهرين في ميانمار

أدى إقدام قوات الجيش والشرطة في ميانمار لقتل عشرات المتظاهرين اليوم السبت الذي صادف يوم الجيش، أدى لإثارة موجة انتقادات عالمية، وقد رصدت عدة كاميرات عمليات قتل لمتظاهرين برصاص الشرطة،

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