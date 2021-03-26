02:31

هل تغير الانتخابات التشريعية من واقع الشباب في فلسطين؟

يعاني آلاف الشباب في قطاع غزة من البطالة وانعدام فرص العمل. ومع بدء التحضير للانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية، عاد الأمل لهذه الشريحة بإمكانية تغيير الأوضاع في القطاع.