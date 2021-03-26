02:28

مثول المشتبه به في حادثة إطلاق النار بكولورادو أمام محكمة مقاطعة بولدر

مثل أحمد العيسى المشتبه به في حادثة إطلاق النار في بولدر بولاية كولورادو أمام محكمة المقاطعة، في أول ظهور له منذ الحادثة التي وقعت الاثنين الماضي وقتل فيها 10 أشخاص بينهم شرطي.