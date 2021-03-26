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ليبيا.. ما هي رسائل الزيارة الأوروبية وما سر توقيتها؟

كانت مسألة إخراج القوات الأجنبية حاضرة بقوة في زيارة وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا اليوم إلى طرابلس. حيث أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خروج كافة المرتزقة وبشكل فوري.