البث الحي
02:17

ليبيا.. ما هي رسائل الزيارة الأوروبية وما سر توقيتها؟

كانت مسألة إخراج القوات الأجنبية حاضرة بقوة في زيارة وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا اليوم إلى طرابلس. حيث أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خروج كافة المرتزقة وبشكل فوري.
25/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

هل تغير الانتخابات التشريعية من واقع الشباب في فلسطين؟

02:31
(الجزيرة)

آفة تهريب الذهب أضرت بالاقتصاد السودانى

02:22
(الجزيرة)

احتجاجات على مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات لتقييد المظاهرات في بريطانيا

02:17
(الجزيرة)

تضارب الأنباء بشأن فتح معبرين بريف إدلب

01:43
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

هل تغير الانتخابات التشريعية من واقع الشباب في فلسطين؟

02:31
(الجزيرة)

آفة تهريب الذهب أضرت بالاقتصاد السودانى

02:22
(الجزيرة)

احتجاجات على مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات لتقييد المظاهرات في بريطانيا

02:17
(الجزيرة)

تضارب الأنباء بشأن فتح معبرين بريف إدلب

01:43
المزيد من البرامج

فوازير نتنياهو.. سمِّ 4 دول عربية تنتظر التطبيع

هل تغير الانتخابات التشريعية من واقع الشباب في فلسطين؟

(الجزيرة)

آفة تهريب الذهب أضرت بالاقتصاد السودانى

(الجزيرة)

احتجاجات على مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات لتقييد المظاهرات في بريطانيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟

لليوم الرابع.. تعطل حركة الملاحة في قناة السويس ومصر ترحب بعروض المساعدة الدولية في تعويم السفينة الجانحة

زوارق مصرية تحاول تحرير السفينة "إيفر غيفن" التي تسببت في تعطيل الممر الملاحي في قناة السويس (الفرنسية)

الولايات المتحدة تشهد خروجا جماعيا ومتزامنا للآلاف من حشرة الزيز لم يحدث منذ 17 عاما

تستعد حشرة الزيز للظهور على أشجار الولايات المتحدة بعد طول غياب (غيتي)

مصر.. 32 قتيلا وعشرات المصابين بحادث تصادم القطارين بسوهاج والسلطات تتهم مجهولين بالعبث بالكوابح

قوة تصادم بين القطارين في سوهاج أدت لانقلاب بعض العربات (الجزيرة)