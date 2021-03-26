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قلق في مصر والعالم بعد تعطل الملاحة بقناة السويس

تسبب جنوح سفينة كبيرة في تعطل الملاحة في قناة السويس، كما تسبب في أكبر أزمة مرورية للسفن في القناة منذ سنوات طويلة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة ويعطل حركة التجارة العالمية.