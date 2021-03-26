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ضبابية المشهد السياسي الإسرائيلي بعد ظهور نتائج الانتخابات

أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية في نسختها الرابعة صورة ضبابية بشأن احتمالات تشكيل حكومة جديدة، بعد فشل نتنياهو ومعسكر اليمين في تحقيق الأغلبية النيابية المطلوبة.