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01:43
تضارب الأنباء بشأن فتح معبرين بريف إدلب
قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن النظام فتح معبري ترنبة سراقب بريف إدلب، ومعبر أبو الزندين في منطقة الباب بريف حلب، في حين أكدت المعارضة إن المعبر مغلق، وإنها لم تتلق أي تعليمات بفتحه.
26/3/2021
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