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بسبب كورونا.. فتح متحف الميراث الحي في تركيا رقميا عبر الشاشات

ظل متحف الميراث الحي في تركيا مغلقا لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا إلى أن قرر القائمون عليه وبالتعاون مع طلاب جامعيين متطوعين من كلية الآداب فتح المتحف عبر الإنترنت.