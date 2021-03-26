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آفة تهريب الذهب أضرت بالاقتصاد السودانى

تقدر الشركة السودانية للموارد المعدنية إنتاج الذهب بنحو 48 طنا في العام، ويرى كثيرون أن آفة المعدن الأصفر بالبلاد هي التهريب، والمفارقة الكبيرة أن مطار الخرطوم الدولي يصنف كأحد أوسع بوابات التهريب.