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واشنطن تؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

قالت القيادة الأميركية لمنطقة المحيط الهادي إنها تراقب الوضع وتتشاور مع الحلفاء بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، في حين أعرب مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية عن قلقه البالغ إزاء الخطوة.