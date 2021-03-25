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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/24)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/24) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مع حملة الامتناع عن شراء الدواجن والبيض احتجاجا على ارتفاع الأسعار، كما رصدت التفاعل مع جنوح ناقلة في قناة السويس بمصر