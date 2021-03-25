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02:34
معلومات مهمة عن قناة السويس.. تعرف عليها
قناة السويس هي ممر مائي اصطناعي بمستوى البحر، ازدواجي المرور، يبلغ طولها 193 كيلومترا، تسمح بعبور السفن ضمن مسارين في الوقت نفسه بين قارتي أوروبا وآسيا، وتعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين.
25/3/2021
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