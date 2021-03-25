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دول الاتحاد الأوروبي تشكو من عدم توفر كميات كافية من جرعات لقاحات كورونا

تشكو دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من عدم توفر كميات كافية من جرعات لقاحات كورونا، وقد أثر ذلك بشكل سلبي على سير عمليات التلقيح وهدد الاتحاد باتخاذ إجراءات صارمة.