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دول أوروبية تعاني من نقص اللقاح الخاص بفيروس كورونا

تعاني الكثير من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من نقص في الجرعات الخاصة لمقاومة فيروس كورونا، الأمر الذي دفع المفوضية الأوروبية لاتخاذ قرار بعدم تصدير أي كميات من اللقاحات للخارج حاليا.