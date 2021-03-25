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تشكيلية أردنية تطوع ألوان الأكريلك لصنع لوحات مميزة

اكتشفت الفنانة التشكيلية الأردنية براء بلاسي موهبتها وشغفها بالرسم، فطوعت ألوان الأكريلك لصنع لوحات غاية في الإمتاع لتكون مادة بديلة عن الرخام والغرانيت.
25/3/2021
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