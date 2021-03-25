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بيد ست فاطمة السودانية.. مثلجات شعبية بنكهة الجدات

يحلو تناول المثلجات في الصيف بنكهاتها المتنوعة والمتعددة والمتجددة، الآيس كريم بنكهة الجدات، عند البعض، تفوق تلك المعدة بأحدث التقنيات، ولعل هذا ما يفسر شعبية مثلجات ست فاطمة السودانية بين التلاميذ.