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بلا حدود- مع المبعوث الأممي الأسبق لليمن جمال بن عمر

استضافت حلقة (2021/3/24) من برنامج “بلا حدود” المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن جمال بن عمر، للحديث بشأن كواليس ومحطات مهمته خلال فترة عمله في اليمن، وعن المشهد اليمني بعد أكثر من 6 سنوات على الحرب.