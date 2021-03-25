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49:01
بلا حدود- مع المبعوث الأممي الأسبق لليمن جمال بن عمر
استضافت حلقة (2021/3/24) من برنامج “بلا حدود” المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن جمال بن عمر، للحديث بشأن كواليس ومحطات مهمته خلال فترة عمله في اليمن، وعن المشهد اليمني بعد أكثر من 6 سنوات على الحرب.
24/3/2021
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