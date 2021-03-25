البث الحي
23:39

بكسر التاء- هل تواجه المحجبة التمييز في الغرب فقط؟

ناقشت حلقة (24/3/2021) من برنامج “بكسر التاء” ظاهرة التمييز ضد المحجبات في الدول الغربية، إضافة إلى الإقصاء الذي تعاني منه المرأة المحجبة في بعض الدول العربية، سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي.
24/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بلا حدود- مع المبعوث الأممي الأسبق لليمن جمال بن عمر

49:01
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/24)

21:41
(الجزيرة)

رابع انتخابات للكنيست في عامين.. قادة الأحزاب السياسية يدعون المواطنين للتصويت

02:30
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/23)

21:44
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بلا حدود- مع المبعوث الأممي الأسبق لليمن جمال بن عمر

49:01
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/24)

21:41
(الجزيرة)

رابع انتخابات للكنيست في عامين.. قادة الأحزاب السياسية يدعون المواطنين للتصويت

02:30
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/23)

21:44
المزيد من حوارية

بلا حدود- مع المبعوث الأممي الأسبق لليمن جمال بن عمر

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/24)

(الجزيرة)

جمال بن عمر: دخول الحوثيين إلى صنعاء خطيئة تمت بالتنسيق مع صالح

(الجزيرة)

المحجبة.. هل تواجه التمييز في الغرب فقط؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

القرامطة.. يوم سرقوا الحجر الأسود واحتلوا الكعبة المشرفة!

اتفاق أميركي أوروبي بشأن الصين وروسيا وتثمين للاتفاق النووي وتأكيد على تطوير العلاقة بتركيا وميركل تتحدث عن إشارات إيجابية من أنقرة

بلينكن (يسار) وبوريل عقدا مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع لهما في بروكسل (الأناضول)

تعطل قناة السويس.. لماذا على العالم أن يقلق؟

بمرور الوقت منذ جنوح السفينة العملاقة مساء الثلاثاء بدأ القلق يتزايد حول مصير شريان التجارة العالمي (رويترز)

هل سيكون علينا أن نأخذ لقاح فيروس كورونا كل عام؟