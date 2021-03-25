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برومو خارج النص- تأملات في شقاء العرب

يسلط برنامج “خارج النص” في حلقته القادمة ليوم الأحد (2021/3/28) الضوء على كتاب “تأملات في شقاء العرب” لمؤلفه سمير قصير، والذي يبحث من خلاله عن خيط التواصل في الفكر التنويري الذي صنعته النهضة العربية.