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اليمن.. انتظار وصول سفن نفطية إلى الحديدة

قالت وزارة الخارجية اليمنية إن الحكومة سمحت بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي. في المقابل، نفى الحوثيون وصول أي سفينة إلى ميناء الحديدة.