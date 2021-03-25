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المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تعرض المحيطات لتهديدات غير مسبوقة

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تعرض المحيطات لتهديدات غير مسبوقة، وقال الخبراء إن استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري دون توقف سيؤدي إلى ارتفاع مستوى مياه البحر ما بين 60 و110 سنتيمترات.