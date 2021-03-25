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الخارجية اليمنية تعلن السماح لسفن محملة بالوقود بالدخول لميناء الحديدة

أعلنت الخارجية اليمنية السماح بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لتخفيف وطأة الوضع الإنساني. في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي إن وصول المشتقات النفطية حق إنساني.