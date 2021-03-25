03:12

الحوثي يواصل الحرب ويؤكد رفضه المبادرة السعودية

انسجاما مع إعلانها رفض المبادرة التي قدمتها السعودية لوقف الحرب في اليمن، واصلت جماعة الحوثي حربها على الأرض، مؤكدة أن المبادرة السعودية لم تأت بجديد ولم تستجب لمطالبها.