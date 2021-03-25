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الحصاد (2021/3/25)

تناول عبد القادر عياض (2021/3/25) في “الحصاد” موضوعين هما: تراجع فرص نتنياهو ومعارضيه في الحصول على الأغلبية النيابية لتشكيل حكومة. الخارجية اليمنية تؤكد السماح بدخول سفن تحمل مشتقات نفطية إلى الحديدة