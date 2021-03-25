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التشهير بالمراسلات يشعل مواجهة بين الحريري وعون

أسفرت الأزمة السياسية في لبنان عن وجهها القاسي من خلال مواجهة بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون، وذلك على خلفية تفاصيل التشكيلة الحكومية ومن يملك الثلث المعطل فيها.