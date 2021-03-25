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البرازيل تحتفي بيوم الجالية العربية

تحتفل البرازيل في 25 مارس/آذار من كل عام بيوم الجالية العربية وإنجازاتها في مختلف المجالات. ويتخطى تعداد أفراد هذه الجالية 10 ملايين نسمة، وقد بدأت أولى هجراتها للبرازيل منتصف القرن 19.