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الانتخابات الإسرائيلية.. فرص نتنياهو لنيل الأغلبية البرلمانية تتراجع

أظهر آخر تحديث للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، بعد فرز 90% من أصوات الناخبين، تراجع فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية النيابية.