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02:35
الانتخابات الإسرائيلية.. فرص نتنياهو لنيل الأغلبية البرلمانية تتراجع
أظهر آخر تحديث للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، بعد فرز 90% من أصوات الناخبين، تراجع فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية النيابية.
24/3/2021
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