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ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في السوق الجزائرية

ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء بالجزائر بسبب غلاء الأعلاف وتراجع قيمة الدينار وانتشار فيروس إنفلونزا الطيور. وأطلق جزائريون حملة لمقاطعة شراء اللحوم البيضاء، أملا في انخفاض الأسعار قبيل رمضان.