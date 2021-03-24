البث الحي
02:34

وزراء خارجية الناتو يبحثون مصير قوات التحالف في أفغانستان

سيطر مصير قوات التحالف الدولي في أفغانستان على الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية الناتو في بروكسل للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا، حيث يثور جدل واسع بشأن إمكانية سحب هذه القوات بحلول 1 مايو/أيار المقبل
23/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202112:13 AM (مكة المكرمة)
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بسبب إجبار أقلية الإيغور على العمل قسرا.. شركات يابانية تقاطع نظيراتها الصينية

02:30
(الجزيرة)

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة في إسرائيل

02:30
(الجزيرة)

الشارع الفلسطيني لا يعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

02:12
(الجزيرة)

كشف هوية مرتكب حادثة إطلاق النار في كولورادو وعائلته تتحدث عن اضطرابه عقليا

01:51
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بسبب إجبار أقلية الإيغور على العمل قسرا.. شركات يابانية تقاطع نظيراتها الصينية

02:30
(الجزيرة)

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة في إسرائيل

02:30
(الجزيرة)

الشارع الفلسطيني لا يعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

02:12
(الجزيرة)

كشف هوية مرتكب حادثة إطلاق النار في كولورادو وعائلته تتحدث عن اضطرابه عقليا

01:51
المزيد من التقارير الإخبارية

بسبب إجبار أقلية الإيغور على العمل قسرا.. شركات يابانية تقاطع نظيراتها الصينية

(الجزيرة)

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة في إسرائيل

(الجزيرة)

الشارع الفلسطيني لا يعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

(الجزيرة)

كشف هوية مرتكب حادثة إطلاق النار في كولورادو وعائلته تتحدث عن اضطرابه عقليا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وابل من النيران استهدف سيارته.. مقتل محمود الورفلي القائد بقوات حفتر في بنغازي

القرامطة.. يوم سرقوا الحجر الأسود واحتلوا الكعبة المشرفة!

خاتمة سعيدة لطبيب شاب ارتقى أثناء مناوبته في غزة

الفلسطينيون بغزة ودّعوا الطبيب محمد أبو رويضة بالدعاء له والثناء عليه (مواقع التواصل)

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين