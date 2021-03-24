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وزراء خارجية الناتو يبحثون مصير قوات التحالف في أفغانستان

سيطر مصير قوات التحالف الدولي في أفغانستان على الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية الناتو في بروكسل للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا، حيث يثور جدل واسع بشأن إمكانية سحب هذه القوات بحلول 1 مايو/أيار المقبل