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02:17
صناعة الألمنيوم.. مهنة تقليدية قديمة بمصر تأبى الاندثار
صناعة الألمنيوم التقليدي من المهن اليدوية القديمة في مصر، ورغم ظهور أواني الطهي الجديدة مثل السيراميك والغرانيت، فلا يزال الإقبال على شراء أواني الألومنيوم متواصلا.
24/3/2021
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