البث الحي
02:20

تمور مغلّفة بالشوكولاتة الفاخرة بأنامل فلسطينية مبدعة

تبدع العشرينية الفلسطينية سجود سلوادي من محافظة نابلس بمشروعها الخاص الذي يعتمد على التمور، فتختار سجود أنواعا مناسبة وذات جودة عالية من التمور الفلسطينية وتحشوها بالمكسرات وتغلفها بالشوكولاتة الفاخرة
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202101:57 PM (مكة المكرمة)
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بسبب إجبار أقلية الإيغور على العمل قسرا.. شركات يابانية تقاطع نظيراتها الصينية

02:30
(الجزيرة)

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة في إسرائيل

02:30
(الجزيرة)

الشارع الفلسطيني لا يعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

02:12
(الجزيرة)

كشف هوية مرتكب حادثة إطلاق النار في كولورادو وعائلته تتحدث عن اضطرابه عقليا

01:51
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بسبب إجبار أقلية الإيغور على العمل قسرا.. شركات يابانية تقاطع نظيراتها الصينية

02:30
(الجزيرة)

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة في إسرائيل

02:30
(الجزيرة)

الشارع الفلسطيني لا يعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

02:12
(الجزيرة)

كشف هوية مرتكب حادثة إطلاق النار في كولورادو وعائلته تتحدث عن اضطرابه عقليا

01:51
المزيد من البرامج

احتجاجا على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. "خلوها تفقس" حملة لبنانية على المنصات

(الجزيرة)

هاتف جديد من أوبو ينافس آيفون

(الجزيرة)

بسبب إجبار أقلية الإيغور على العمل قسرا.. شركات يابانية تقاطع نظيراتها الصينية

(الجزيرة)

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة في إسرائيل

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وابل من النيران استهدف سيارته.. مقتل محمود الورفلي القائد بقوات حفتر في بنغازي

القرامطة.. يوم سرقوا الحجر الأسود واحتلوا الكعبة المشرفة!

خاتمة سعيدة لطبيب شاب ارتقى أثناء مناوبته في غزة

الفلسطينيون بغزة ودّعوا الطبيب محمد أبو رويضة بالدعاء له والثناء عليه (مواقع التواصل)

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين