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تمور مغلّفة بالشوكولاتة الفاخرة بأنامل فلسطينية مبدعة

تبدع العشرينية الفلسطينية سجود سلوادي من محافظة نابلس بمشروعها الخاص الذي يعتمد على التمور، فتختار سجود أنواعا مناسبة وذات جودة عالية من التمور الفلسطينية وتحشوها بالمكسرات وتغلفها بالشوكولاتة الفاخرة