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ترحيب عربي وغربي بالمبادرة السعودية تجاه اليمن مقابل رفض وتصعيد حوثي

رحبت عدة دول عربية وغربية بالمبادرة السعودية بشأن اليمن، لكن الحوثيين رفضوا المبادرة وأعلنوا استهداف مطار أبها (جنوبي السعودية) بطائرة مسيرة، مضيفين أنهم سيواصلون هجماتهم.