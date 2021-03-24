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بسبب إجبار أقلية الإيغور على العمل قسرا.. شركات يابانية تقاطع نظيراتها الصينية

أعلنت 12 شركة يابانية كبيرة قطع علاقاتها التجارية مع شركات صينية، يقال إنها تستغل أقلية الايغور في معسكرات عمل إجباري بإقليم شينجيانغ.