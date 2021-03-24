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بالأرقام.. النتائج غير الرسمية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي

يستعرض عبد القادر عراضة بالأرقام النتائج النهائية الأولية وغير الرسمية لانتخابات الدورة 24 للكنيست الإسرائيلي، حيث شكل تغير النتائج وانقلاب معطياتها ضغطا على مؤيدي ومعارضي نتنياهو.