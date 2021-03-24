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انتخابات الكنيست الإسرائيلي.. تعادل نتائج معسكري نتنياهو ومعارضيه

أظهرت نتائج عينات رابع انتخابات للبرلمان الإسرائيلي خلال نحو عامين تعادل معسكري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومعارضيه، بحصول كل منهما على 60 مقعدا.