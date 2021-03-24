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النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة في إسرائيل

تمكنت القائمة العربية الموحدة من اجتياز العتبة الانتخابية، بحصولها على 5 مقاعد، مما يرفع نصيب العرب في الكنيست إلى 10 مقاعد، لتصبح رمانة الميزان في تلك الانتخابات.
24/3/2021
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