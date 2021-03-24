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02:44
العلاقات القطرية العراقية وآخر التطورات الأمنية والسياسية
بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في بغداد وأربيل عددا من الملفات مع المسؤولين العراقيين تهم المنطقة والبلدين.
24/3/2021
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