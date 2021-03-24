02:12

الشارع الفلسطيني لا يعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

يبدي كثير من الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي عدم تفاؤلهم بشأن ما ستفرزه الانتخابات الإسرائيلية، ويعتبرون أن نتائج الانتخابات ستكون مفتاحا يجلب لهم مزيدا من التصعيد.