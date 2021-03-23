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يرفضهم مجتمعهم.. مصير مجهول لأطفال الإيزيديات من عناصر تنظيم الدولة

تضطر عشرات النساء الإيزيديات في العراق ممن أنجبن أطفالا من عناصر تنظيم الدولة، للتخلي عن أطفالهن مقابل العودة إلى أسرهن. فالمجتمع الإيزيدي يرفض هؤلاء ويعتبرهم أطفال التنظيم.