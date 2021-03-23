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وزير الدفاع البريطاني يكشف خطة لتحديث القوات المسلحة البريطانية

أعلن وزير الدفاع البريطاني عن خطة لتحديث القوات المسلحة البريطانية لمواجهة التحديات العالمية الجديدة، وتقضي الخطة بخفض عدد القوات وتشكيل قوة عمليات خاصة جديدة متخصصة في الحرب الإلكترونية.