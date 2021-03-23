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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين، ردا على ما سمّتها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية والدينية في إقليم شينجيانغ، كما فرضت كندا والاتحاد الأوروبي عقوبات على الصين للسبب ذاته.