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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/23)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/23) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حادثة مقتل الطفلة سماح على يد والدها بالسودان، كما رصدت السجال المستمر في لبنان بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف.