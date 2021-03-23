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مستوطنو الضفة الغربية من أبرز اللاعبين في حسم المعركة الانتخابية بإسرائيل

يعتبر مستوطنو الضفة الغربية لاعباً أساسياً في حسم المعركة الانتخابية وتشكيل الحكومة، وتشتد المنافسة بين المرشحين في الانتخابات لكسب أصوات المستوطنين، وتقديم وعود انتخابية تتعلق بتعزيز الاستيطان ودعمه.