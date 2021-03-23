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روسيا تقصف مناطق المعارضة السورية على الحدود التركية.. هل المقصود ازعاج إنقرة؟

أثار إقدام روسيا على قصف مصاف نفطية للمعارضة السورية بمناطق قرب الحدود مع تركيا تساؤلات حول ما إذا كانت موسكو تريد من ذلك ازعاج أنقرة أو حتى الذهاب لتصعيد الموقف معها بسوريا.