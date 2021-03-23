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تراجع نسبة مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات الإسرائيلية

يشكل المواطنون العرب داخل إسرائيل نحو 20% من إجمالي السكان، وهو ما يجعلهم قوة لا يستهان بها في الانتخابات. لكن التوقعات تشير إلى تراجع نسبة مشاركتهم فيها لتفكك القائمة العربية المشتركة.
23/3/2021
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