21:40

تأملات "عرار.. الشاعر المتمرد"

تناول برنامج “تأملات في حلقة (2021/3/23) سيرة شاعر الأردن مصطفى وهبي التل، المعروف باسم عرار، كما توقفت عند آيات من القرآن الكريم، أشار فيها قبل 1442 عاما إلى مرض ألزهايمر.

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