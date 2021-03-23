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21:40
تأملات "عرار.. الشاعر المتمرد"
تناول برنامج “تأملات في حلقة (2021/3/23) سيرة شاعر الأردن مصطفى وهبي التل، المعروف باسم عرار، كما توقفت عند آيات من القرآن الكريم، أشار فيها قبل 1442 عاما إلى مرض ألزهايمر.
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23/3/2021
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