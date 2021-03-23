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امتعاض المحجبات من قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

عبر عدد من الفتيات المحجبات عن امتعاضهن من قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حظر أي رمز أو لباس يدل على الانتماء الديني خلال المباريات الرسمية. وقالت الفتيات إن القرار يحرمهن من خوض المباريات الرسمية.