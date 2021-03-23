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02:17

العمالة الوافدة تنافس بشدة المواطنين في سوق العمل العراقي

تحتدم المنافسة في سوق العمل بالعراق بين العمال المحليين والوافدين، ويشكل العمال الوافدون تهديدا لوظائف نظرائهم المحليين بسبب الفرق الكبير في الأجور.
23/3/2021
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