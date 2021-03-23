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الصين.. وصفات وتطبيقات لمراقبة اضطرابات النوم

تطورت تقنيات وأجهزة مراقبة النوم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، كما زاد عدد الأبحاث حول اضطرابات النوم، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن هناك ارتباطا قويا بين قلة ساعات النوم، وزيادة الأمراض المزمنة.